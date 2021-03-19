كهربا يواصل السعي من أجل الصلح قبل مواجهة المريخ

يسعى محمود كهربا لاعب الأهلى، للحصول على العفو من أجل العودة للمشاركة قبل مواجهة الأهلى والمريخ السوداني 2 أبريل 2021 في دورى أبطال أفريقيا.









وينتظر لاعب الأهلى الموقوف، عودة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق من جنوب أفريقيا للجلوس معه بهدف مصالحته بعد قرار تجميد مشاركته في المباريات الرسمية وخوضه التدريبات بشكل منفرد.





ويرغب كهربا في إقناع مدربه بالعفو عنه قبل رحلة الأهلى إلى السودان لمواجهة المريخ يوم 2 إبريل المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.









وقررت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، توقيع عقوبة على محمود كهربا، بالإيقاف لمدة شهر، وغرامة 200 ألف جنيه.











