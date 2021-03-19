Advertisements

كهربا يواصل السعي من أجل الصلح قبل مواجهة المريخ

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يسعى محمود كهربا لاعب الأهلى، للحصول على العفو من أجل العودة  للمشاركة قبل مواجهة الأهلى والمريخ السوداني 2 أبريل 2021 في دورى أبطال أفريقيا.


وينتظر  لاعب الأهلى الموقوف،  عودة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق من جنوب أفريقيا للجلوس معه بهدف مصالحته بعد قرار تجميد مشاركته في المباريات الرسمية وخوضه التدريبات بشكل منفرد.

ويرغب كهربا  في إقناع مدربه بالعفو عنه قبل رحلة الأهلى إلى السودان لمواجهة المريخ يوم 2 إبريل المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.


وقررت  إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب،   توقيع عقوبة على محمود كهربا، بالإيقاف لمدة شهر، وغرامة 200 ألف جنيه.



أخبار تهمك

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ نصف ساعة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مين يشتري؟.. تحديد سعر بيع هالاند

منذ ساعة و 24 دقيقة

أول تعليق من نجم الأهلي بعد استبعاده من قائمة المنتخب

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ ساعة الا ربع

تعليق غريب من كروس عن مواجهة ليفربول

منذ أقل من ساعتين

شاهد بالفيديو.. رد فعل ناري من صلاح على مواجهة راموس «حان وقت الانتقام»

منذ أقل من ساعة

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تعليق ناري من زيدان عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 43 دقيقة

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الذهاب بين ريال مدريد وليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ حوالي 5 ساعات

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

05:06 م

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

07:25 م

شاهد بالفيديو.. رد فعل ناري من صلاح على مواجهة راموس «حان وقت الانتقام»

06:58 م

تعليق غريب من كروس عن مواجهة ليفربول

05:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار