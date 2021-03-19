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البنك المركزي الروسي يرفع اسعار الفائدة مع تصاعد مخاوف تضخمية

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
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رفع البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5 بالمئة في ظل مخاطر تضخمية وعلى الصعيد الجيوسياسي وألمح إلى أن المزيد من الرفع سيلي ذلك.

ويتعارض قرار زيادة أسعار الفائدة، من مستوى قياسي منخفض عند 4.25 بالمئة،.

وقال البنك في بيان "توازن المخاطر تحول صوب العوامل المواتية للتضخم... بنك روسيا يبقى منفتحا على احتمال المزيد من الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماعات المقبلة".

وجاءت خطوة المركزي الروسي بعد انخفاض قيمة  الروبل في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف من فرض عقوبات. ويتسق ذلك مع قرارين من البنكين المركزي البرازيلي والتركي برفع حاد لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي الروسي "المخاطر المواتية للتضخم على المدى القصير مرتبطة أيضا بتقلبات أشد في الأسواق العالمية مدفوعة بالعديد من التطورات الجيوسياسية، بين عوامل أخرى، والتي قد يكون لها تأثير على سعر الصرف وتوقعات التضخم".

وأضاف أن التضخم سيعود للمعدل المستهدف وهو أربعة بالمئة في النصف الأول من العام المقبل وهو موعد متأخر عما كان متوقعا من قبل.

وقال البنك إن التضخم السنوي بلغ 5.8 بالمئة في 15 مارس لكن من المتوقع أن يتباطأ قريبا.

ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل بشأن سعر الفائدة في 23 أبريل .

 

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