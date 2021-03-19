الصحة تعلن بشرى سارة بشأن سلالات كورونا الجديدة في مصر

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن من يصاب بفيروس كورونا جسمه يكون أجسام مضادة، ويمكن أن يتعرض لإصابة أخرى، ولكن قد يكون أقل حدة.



وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لا موعد محدد لاحتمالية الإصابة بعدوى أخرى حيث أن الأمر متوقف على قوة الجهاز المناعي، والتزامه بالإجراءات الاحترازية.



وأضاف أن الحصول على اللقاح لا يعني التقليل من الإجراءات الوقائية، حيث أنها اساسية حتى مع الحصول على اللقاح، منوها بأنه لم يتم رصد أي سلالات جديدة لفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الماضية.

