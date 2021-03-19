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عمرو يوسف يتصدر البوستر الرسمي لمسلسل الملك

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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 أطلقت شركة سينرجي أخيراً البوستر الرسمي لمسلسل الملك من بطولة النجم عمرو يوسف، بعد أن اجتهد كثيرون في صناعة بوسترات غير رسمية للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأثار أحد البوسترات الجدل بشكل ملحوظ، لكن البوستر الرسمي سيثير الجدل عنه بفارق شاسع. 

حيث ازدحم بتفاصيل عديدة توحي بفخامة الصنع وضخامة الإنتاج، لتعطينا مؤشراً قوياً بأن المسلسل يستحق الانتظار، وأن الكلام عنه كأضخم إنتاجات شركة كبيرة مثل سينرجي ليس مجرد دعايا تسويقية للمسلسل، وإنما هو حقيقي بالفعل.

 يظهر النجم عمرو يوسف متصدرًا واجهة البوستر بكاملها، في زي فرعوني مطلي بالذهب وزاخر بالتفاصيل الفرعونية من حروف ورسوم وزخارف، يلف جذعه حزام فرعوني يطابق فخامة الزي، ويستقر في يُمناه سيف، سالت على نصله قطرات الدماء. 

فتوحي تفاصيل الزي بأن تصميم ملابس المسلسل قد بلغ مستوى مثير للانتباه حقاً، ويتضح على البوستر أن مصممة الملابس هي مونيا فتح الباب. 


 يقف عمرو في وضع قتالي متأهباً لعدوه، بملامح شرسة يملؤها الإصرار، وذراعه المفتول يقبض على السيف في عناد واضح، وبلا شك اللقطة من معركته الحاسمة في طرد الهكسوس من طيبة. فنجد خلفه صفوف جيشه العديدة منتظرة لحظة إعلان.

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