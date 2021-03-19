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الهضبة عمرو دياب يتألق في أحدث ظهور له (صور)
الجمعة 19/مارس/2021 - 09:22 م
مي مرسي
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شارك الهضبة عمرو دياب عدد من الصور من أحدث جلسات تصوير له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهر الهضبة بمظهر أنيق ومتألق مع عدد من الأصدقاء وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور معبرين عن إعجابهم الشديد به.
يذكر أن الهضبة عمرو دياب آثار الجدل خلال الأيام الماضية بس صورة له مع إحدى الراقصات والتي شاركت الصورة وكتبت تعليقا قائله: " دعنا نأخذ سيلفي" كما كشف عن إصابته بفيروس كورونا ولكنه تعافى.
وظهر الهضبة بمظهر أنيق ومتألق مع عدد من الأصدقاء وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور معبرين عن إعجابهم الشديد به.
يذكر أن الهضبة عمرو دياب آثار الجدل خلال الأيام الماضية بس صورة له مع إحدى الراقصات والتي شاركت الصورة وكتبت تعليقا قائله: " دعنا نأخذ سيلفي" كما كشف عن إصابته بفيروس كورونا ولكنه تعافى.
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