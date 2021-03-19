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عاجل.. تعطل تطبيقات الواتس اب وإنستجرام وماسنجر في مصر

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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 لقي عدد من مستخدمين برنامج الواتس اب وانستجرام  وماسينجر المملوكين لشركة فيس بوك في مصر، مشكلات فنية  منعتهم من استخدامهم

وظهر العطل في خدمات الواتس آب من خلال عدم تمكن المستخدمين من  إرسال الرسائل أو استقبالها.

ولاقي ايضا  تطبيق "انستجرام"  تعطل خدماته، حيث لا يستطبع المستخدمين تحديث التطبيق

ولم تعلن  شركة فيس بوك اسباب تعطل خدمات تطبيقي واتس وإنستجرام، ومتي سيتم إصلاح العطل حتى كتابة الخبر.

وحدث ايضا اعطال في خدمات الواتس اب والماسينجر  وانستجرام في عدد من بلدان العالم، وأضيف لهم فشل عدد من مستخدمين الفيس بوك  من تسجيل الدخول  لحسابتهم الشخصية

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