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بمشاركة مصطفي محمد.. جالطة سراي يسقط في فخ التعادل المثير أمام ريزا سبور

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعادل جالطة سراي مع ضيفه تشايكور ريزا سبور، بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجلوة الواحدة والثلاثين من الدوري التركي لكرة القدم.

وشارك الدولي المصري مصطفي محمد نجم الزمالك المعار إلى صفوف جالطة سراي في المباراة منذ البداية وحتي خروجه في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني.

افتتح برايان ساموديو التسجيل لريزا سبور في الدقيقة الثانية، ثم عادل دي أندي يدلين النتيجة لجالطة سراي في الدقيقة 14، وأضاف إمري أكبابا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 31، قبل أن يُعادل بولدرين النتيجة لريزا في الدقيقة 41 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استعاد الضيوف التقدم عبر ميلان سكودا في الدقيقة 54 من ضربة جزاء، قبل أن يسجل ياسين مرياح هدف التعادل لجالطة سراي في الدقيقة 74 بالخطا في مرماه.

بهذا التعادل رفع جالطة سراي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، فيما اترفع رصيد ريزا سبور عند النقطة 32 في المركز الثالث عشر.


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مصطفي محمد فالكاو ريزا سبور جالطة سراي

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