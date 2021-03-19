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الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ثمنت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، التخوف من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، معتبرة أنه تخوف إيجابي، ويجب أن يكون هناك حذر في التعامل.

وأشار "عاصم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه متوقع أن يكون هناك موجة ثالثة من الجائحة أكثر، حيث أن الشواهد حولنا تدل على ذلك، فضلا على أن المناعة ضد الفيروس لا تستمر طويلا فهى تستمر من 3 إلى 6 شهور.

وأضاف، "إحنا عدينا الأصعب وهى الموجة الأولى"، منوهة بأن المواطنين يجب أن يستمروا في التزامهم بالاجراءات الاحترازية حتى يتم السيطرة على الوضع الوبائي في مصر.

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