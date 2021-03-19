أشاد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بالنرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند منافسه في ربع نهائي دوري الأبطال، قائلاً إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم.



وقال المدرب خلال مؤتمر صحافي "أرقامه تتحدث عن نفسها"، مضيفا "إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم. لقد شاهدت عدداً قليلاً من المباريات والعالم أجمع يعلم قدراته وجودته".



ورفض غوارديولا التعليق على اهتمام السيتي بضم هالاند ليكون بديلاً لسرجو أغويرو، الذي سينتهي عقده مع الفريق في يونيو (حزيران) المقبل.



وصرح المدرب "إنه لاعب بفريق بروسيا دورتموند. لا يعجبني الأمر حين يتحدث أحد عن لاعبي فريقي".