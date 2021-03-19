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تويتر تجلب ميزة تشغيل مقاطع اليوتيوب داخل تطبيقها

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:05 م
تويتر - صورة أرشيفية
تويتر - صورة أرشيفية
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تعمل منصة "تويتر" على اختبار مسزة تشغيل مقاطع فيديو يوتيوب ضمن الصفحة الرئيسية داخل التطبيق على نظام iOS بدلًا من تحويل المستخدمين للتطبيق الآخر أو فتح المقاطع في صفحة ويب.

لتضيف بذلك ميزة مهمة تجبر المستخدمين على البقاء لوقت أطول في التطبيق.

وقد عملت تويتر في الماضي على اختبار وإضافة العديد من الميزات في الفترة الأخيرة، حيث بدأت اختبار عرض الصور بشكل كامل في الصفحة الرئيسية للتطبيق قبل نحو أسبوع، واختبار ميزة تتيح إلغاء نشر التغريدات خلال 5 ثوان من نشرها، كما أطلقت خدمة “Supper Follows” بشكل جزئي كأول خدمة مدفوعة منها.

ويذكر أنه من غير المعلوم متي ستطلق تويتر ميزة عرض مقاطع يوتيوب داخل التطبيق بشكل رسمي على iOS، أو موعد إطلاقها للمستخدمين على أندرويد.

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