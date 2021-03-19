رسميا.. هيونداي تزيح الستار عن سيارتها الفان " ستاريا 2021"

أعلنت هيونداي الكورية الجنوبية بشكل رسمي عن ستاريا 2021 المتميزة بتصميمها وتقنياتها المستقبلية.





وتتميز ستاريا بواجهة بسيطة مع شريط إضاءة متصل ومصابيح رئيسية منخفضة، ويمتد الأسلوب البسيط في كامل السيارة التي حصلت على مصابيح خلفية مميزة وجنوط رياضية قياس 18 إنش.





كما تأتي الداخلية بمساحات واسعة لـ11 راكبًا، ويحصل السائق على كونسول بسيط مزود بنظام ترفيهي ذكي وتقنيات تفاعلية.





وقالت هيونداي، إن داخلية ستاريا مستوحاة من صالات السفن، ويمكن طلب ستاريا بـ9 مقاعد أو حتى بـ7 مقاعد في فئتها الأكثر فخامة والتي توفر مقاعد خلفية أكثر فخامة قابلة للدوران 180 درجة ومساحات أوسع.



