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عطل مفاجئ يضرب تطبيقي واتس آب وانستجرام في العديد من دول العالم

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:12 م
عطل واتس آب
عطل واتس آب
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اشتكى مستخدمو تطبيقى انستجرام وواتس آب، منذ دقائق قليلة، في العديد من دول العالم بعطل أصاب التطبيقين.

وتصدر تطبيق واتس آب تريند محرك البحث على تويتر وجوجل، عقب تعرضه لعطل مفاجئ، حال دون استخدامه على الوجه المعتاد.

ومنع العطل الفني الذي ضرب واتس آب وإنستجرام تواصل المستخدمين مع بعضهم البعض، حيث منع إرسال الصور والرسائل الصوتية لبعضهم البعض عبر التطبيقات، قبل أن يعود منذ لحظات.

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