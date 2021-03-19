Advertisements
عطل مفاجئ يضرب تطبيقي واتس آب وانستجرام في العديد من دول العالم
الجمعة 19/مارس/2021 - 08:12 م
Advertisements
اشتكى مستخدمو تطبيقى انستجرام وواتس آب، منذ دقائق قليلة، في العديد من دول العالم بعطل أصاب التطبيقين.
وتصدر تطبيق واتس آب تريند محرك البحث على تويتر وجوجل، عقب تعرضه لعطل مفاجئ، حال دون استخدامه على الوجه المعتاد.
ومنع العطل الفني الذي ضرب واتس آب وإنستجرام تواصل المستخدمين مع بعضهم البعض، حيث منع إرسال الصور والرسائل الصوتية لبعضهم البعض عبر التطبيقات، قبل أن يعود منذ لحظات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements