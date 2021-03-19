خلال جولته التفقدية.. ماذا قال رئيس الجمهورية لمحافظ القاهرة ونائبه؟

تفقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، صباح اليوم، الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالمنقطة الشرقية لمحافظة القاهرة.



وتواجد أثناء الجولة التفقدية مع السيد رئيس الجمهورية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ونائبه للمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم صابر.







وبدوره قال الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنقطة الشرقية، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن رئيس الجمهورية وجه باستمرار أعمال التطوير في المناطق العشوائية وخاصة مدينة الأمل “عزبة الهجانة” سابقًا، فضلًا عن الاهتمام بالحدائق العامة مثل حديقة الطفل والحديقة الدولية.







وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة للأعمال الانشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة.



قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيد الرئيس تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شنزو آبي الذي يربط حي مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة على امتداد طريق السويس حتي العاصمة الادارية الجديدة، الامر الذي ساهم بشكل كبير في سهولة حركة المواطنين والمركبات وإنهاء التكدس المروري بتلك المناطق، وقد اطلع سيادته علي مستجدات الاعمال الجارية لتطوير مدينة الامل من طرق وخدمات شاملة.



كما تفقد السيد الرئيس كذلك اعمال تجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، وقد التقي باحدي السيدات من المواطنات التي تصادف وجودها حيث استمع سيادته لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها.



وقد اطلع السيد الرئيس من المسئولين في احد مواقع العمل بمنطقة التجمع الخامس علي الموقف التنفيذي لعدد من المحاور والطرق موجهًا سيادته بضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات ومرتادي الطرق الجديدة أخذًا في الاعتبار الأهمية الكبرى لتلك المحاور في تعزيز عملية التنمية وتنظيم الحركة المرورية وسرعة التنقل.