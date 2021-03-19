Advertisements

برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور مفاجئ بشأن انسحاب برشلونة من أحدي الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وتألق هالاند (20 عامًا) بشكل لافت في البوندسليجا ودوري الأبطال، ما جعله هدفًا لعمالقة أوروبا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لبرشلونة، أكد قبل انتخاب خوان لابورتا، أن النادي يواجه أزمة اقتصادية كبرى وسيلقى صعوبة في ضم لاعبين جدد، إلا إذا خفّض رواتب اللاعبين، وفتح الباب لرحيل عدد منهم.

وأشارت إلى سعي  ريال مدريد لضم هالاند، إلى جانب تشيلسي المملوك للملياردير الروسي إبراموفيتش، فضلًا عن رغبة بايرن ميونخ في تكرار صفقة روبرت ليفاندوفسكي، سيتسبب في زيادة القيمة التسويقية للمهاجم النرويجي، سيزيد من صعوبة إتمام الصفقة لصالح برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أنه رغم وجود شرط في عقد هالاند يمنحه حرية الرحيل مقابل 75 مليون يورو، إلا أن هذا الشرط لا يسري العمل به قبل صيف 2022، أما في صيف 2021، فلن يتم السماح برحيل هالاند بأقل من 150 مليون يورو

أخبار تهمك

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

مين يشتري؟.. تحديد سعر بيع هالاند

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من نجم الأهلي بعد استبعاده من قائمة المنتخب

منذ ساعتين و 21 دقيقة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مثير من كلوب عن مواجهة ريال مدريد

منذ 17 دقيقة

شاهد بالفيديو.. رد فعل ناري من صلاح على مواجهة راموس «حان وقت الانتقام»

منذ أقل من ساعتين

جوارديولا يوجه رسالة خاصة إلى هالاند

منذ ساعة الا ربع

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ 34 دقيقة

تعليق غريب من كروس عن مواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعطل تطبيقات الواتس اب وإنستجرام وماسنجر في مصر

منذ ساعة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

05:06 م

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

07:25 م

برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

08:14 م

شاهد بالفيديو.. رد فعل ناري من صلاح على مواجهة راموس «حان وقت الانتقام»

06:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار