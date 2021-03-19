برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور مفاجئ بشأن انسحاب برشلونة من أحدي الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وتألق هالاند (20 عامًا) بشكل لافت في البوندسليجا ودوري الأبطال، ما جعله هدفًا لعمالقة أوروبا.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لبرشلونة، أكد قبل انتخاب خوان لابورتا، أن النادي يواجه أزمة اقتصادية كبرى وسيلقى صعوبة في ضم لاعبين جدد، إلا إذا خفّض رواتب اللاعبين، وفتح الباب لرحيل عدد منهم.





وأشارت إلى سعي ريال مدريد لضم هالاند، إلى جانب تشيلسي المملوك للملياردير الروسي إبراموفيتش، فضلًا عن رغبة بايرن ميونخ في تكرار صفقة روبرت ليفاندوفسكي، سيتسبب في زيادة القيمة التسويقية للمهاجم النرويجي، سيزيد من صعوبة إتمام الصفقة لصالح برشلونة.



