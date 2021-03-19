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الرئيس الأمريكي يتعثر خلال صعوده سلم الطائرة الرئاسية (فيديو)

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
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تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يوثق لحظة تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن 3 مرات خلال صعوده سلم طائرة الرئاسة ما أدى إلى سقوطه في النهاية.

ووقع الحادث عندما ركب الرئيس بايدن البالغ 78 عامًا الرحلة رقم واحد في قاعدة أندريوس الجوية المشتركة للسفر إلى مدينة أتلانتا لعقد لقاء مع زعماء الجاليات الآسيوية المحلية بعد حادث إطلاق نار في 3 صالات تدليك.

وتمسك بايدن بدرابزين السلم خلال صعوده الطائرة لكن اختل توازنه 3 مرات حتى سقط على ركبتيه ما جعله يقوم بسرعة ويستكمل الصعود قبل أن يلقي التحية ويدخل الطائرة.

يشار إلى أن هذا الحادثة ضمن سلسلة من الوقائع حدثت للرئيس الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة ما أدى إلى إثارة الشكوك تجاه حالته الصحية.

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