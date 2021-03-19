ننشر أدعية شهر رمضان الكريم 1442/2021

يحرص المسلمين على التقرب لله بالإكثار من عبادات الصلاة والصوم وقرأة القرآن الكريم والإكثار من الدعاء، في لحظات اللجو لله رب العالمين وأن يكون العبد رافع يده يستنجد برب الكون مالك الملوك تلك هي أكثر اللحظات التي يحبها الخالق من عبادة.





ودائما ينتظرها، وجعل أوقات كثيرة يستجيب فيها الدعاء ليحبب عبادة في الدعاء وذلك لمكانته الكبيرة ومن أوقات الإستجابة شهر رمضان الكريم الذي اقتر موعده والذي ينتظرة المسلمين بشغف وتشوق كبير.





أدعية شهر رمضان الكريم 1442/2021





من أكثر ما يحرص عليه المسمون في شهر رمضان الكريم شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، هو الدعاء حيث يحرص الصائمون على قراءة أدعية رمضان بإستمرار في أغلب الأوقات من اليوم وخاصة بعد كل صلاة وأثناء السجود وهم في حالة من الخشوع الأمر يزيد من طاعات المسلمين وتقربهم من الله عز وجل لنيل رضاه وعطاءه وثوابه، ومن خلال السطور القادمة في هذا المقال سوف نعرض لكم مجموعة من الأدعية المفضلة في شهر رمضان الكريم.





أدعية شهر رمضان الكريم 1442/2021 مكتوبة





اللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيباً مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ المُشتاقينَ.





اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ اِليكَ بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالبينَ.





اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.





اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.





اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.





اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.





اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.



