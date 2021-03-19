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عاجل.. عودة "واتس آب" و"إنستجرام" للعمل مجدداً بعد انقطاع لدقائق

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:16 م
واتس آب- إنستجرام
واتس آب- إنستجرام
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عاد تطبيقا "واتس آب" و"إنستجرام" للعمل مجدداً، منذ لحظات قليلة، بعدما اشتكى مستخدمو التطبيقين، من وجود عطل فني بهما في العديد من دول العالم بعطل أصاب التطبيقين.

وتصدر تطبيقا واتس آب وإنستجرام تريند محرك البحث على تويتر وجوجل، عقب تعرضه لعطل مفاجئ، حال دون استخدامه على الوجه المعتاد.

ومنع العطل الفني الذي ضرب واتس آب وإنستجرام تواصل المستخدمين مع بعضهم البعض، حيث منع إرسال الصور والرسائل الصوتية لبعضهم البعض عبر التطبيقات، قبل أن يعود منذ لحظات.

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