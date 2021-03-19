معلومات شيقة عن الصحراء الكبرى.. اكتشفها

نقدم لكم فيما يلي معلومات شيقة عن الصحراء الكبرى، حيث أنها كانت أراض خضراء في الماضي البعيد.





ولا يزال الباحثون يجدون رسومات للأقوام القديمة في المغارات وتعكس الحياة الحيوانية الغنية التي كانت تعيش في المنطقة قبل تصحرها.



