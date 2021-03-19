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معلومات شيقة عن الصحراء الكبرى.. اكتشفها
الجمعة 19/مارس/2021 - 08:17 م
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نقدم لكم فيما يلي معلومات شيقة عن الصحراء الكبرى، حيث أنها كانت أراض خضراء في الماضي البعيد.
ولا يزال الباحثون يجدون رسومات للأقوام القديمة في المغارات وتعكس الحياة الحيوانية الغنية التي كانت تعيش في المنطقة قبل تصحرها.
ومن خصائص الصحراء تباين درجات الحرارة كثيرا بين الليل والنهار، ففي منتصف النهار صيفا يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 80 درجة مئوية في حين تصل الحرارة في الليل إلى سالب تسع درجات في الشتاء.
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