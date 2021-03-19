أول تعليق من البيت الأبيض بعد سقوط الرئيس الأمريكي على سلم الطائرة





أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بصحة جيدة ويعزو تعثره إلى الرياح، وفق قناة العربية.





كان الرئيس الأمريكي، تعرض في وقت سابق اليوم، لموقف محرج عندما سقط على سلم الطائرة وهو يصعد إلى الـ"إير فورس وان"، لكنه لم يتعرض لأذى وواصل الصعود بشكل طبيعي.





وكتبت صحيفة "ديلي ميل" أن بايدن الذي يبلغ 78 سنة، وتولى مهامه داخل البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، تعثر مرتين ثم سقط على ركبته وسط السلم.





لكن الرئيس الأمريكي سرعان ما تدارك الموقف، وقام بشكل سلس، ثم واصل طريقه إلى باب الطائرة.



