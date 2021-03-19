"أحدهم نفسي وآخر يصيب السيدات الأذكياء".. حسام موافي يوضح أسباب الصداع المستمر

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن هناك عدة أسباب للصداع المستمر.



وأضاف خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة « صدى البلد» أن الصداع أكثر عَرض يصيب الكثير بنحو 50% من إجمالي المرضى، قائلا: «الصداع رقم واحد في العيادات».



وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن الصداع لا قيمة له إذا كان الصداع نفسي، محذرا من الصداع المصحوب بقيء، وزغللة في العينين، يكون غالبا هناك ارتفاعًا «في ضغط النفوخ»، موضحا أن أعراض ارتفاع ضغط النفوخ هي القيء والصداع وزغللة العينين.



وكشف أن الصداع النفسي يسمى صداعًا عنقوديًا قائلا: «يبكى منه المرضى»، وهناك صداع آخر وهو الصداع النفسي، ويصيب السيدات أكثر من الرجال ويصيب الأذكياء بنسبة أكبر ويصيب السيدات قبل فترة الطمث.