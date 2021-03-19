بالأسماء.. عدد المساجد التي افتتحها وزارة الأوقاف في جميع محافظات الجمهورية (تقرير)







كانت البداية من محافظة جنوب سيناء، افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة مسجد السلام بمدينة طور سيناء بعد تطويره، بحضور وزراء والري، والمالية، والشباب والرياضة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



(5) مساجد بمديرية أوقاف الشرقية





افتتحت مديرية أوقاف الشرقية اليوم الجمعة (5) مساجد ضمن خطة الإحلال والتجديد، وألقى الدكتور محمد أبو حامد وكيل المديرية خطبة الجمعة بمسجد المصطفى بقرية بيشة عامر – إدارة أوقاف منيا القمح. والمساجد التي تم افتتاحها هي:



1.مسجد: الحاج محمد النجار – ههيا.

2. مسجد:أبو بكر الصديق – عوض مرسي – ديرب نجم.

3. مسجد:المصطفى – بيشية عامر – منيا القمح.

4.مسجد:الكبير – النعامنة – منيا القمح.

5. مسجد:الكريم بقرية المحمدية – منيا القمح.

بالإضافة إلى مسجد العباس – عزبة الرغلة – كفر صقر بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم.



مسجدين في القليوبية





افتتحت مديرية أوقاف القليوبية اليوم الجمعة مسجدين ضمن خطة الإحلال والتجديد، وهما:



1. مسجد الرشيدي – كفر منصور – إدارة برشوم.

2. مسجد التوحيد – كفر الشوبك – شبين القناطر.



(14) مسجدًا بمديرية أوقاف أسيوط





افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسجد عباد الرحمن – بني عدي – مركز منفلوط مديرية أوقاف أسيوط اليوم الجمعة وألقى خطبة الجمعة الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، تحت عنوان “الحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا”، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.



والمساجد التي تم افتتاحها ضمن خطة الإحلال والتجديد هي:

1.مسجد: أولاد إسماعيل – النواورة- مركز البداري.

2. مسجد: الرحمن– القوصية- مركز القوصية.

3. مسجد: أبو بكر الصديق – منشية خشبة –مركز القوصية.

4.مسجد: الرحمن الغربي – بني هلال – مركز القوصية.

5. مسجد:التقوى- دير القصير- مركز القوصية.

6.مسجد: الهدى- القصير– مركز القوصية.

7.مسجد: العسقلاني – باقور- مركز أبو تيج.

8.مسجد: آل السويفي – بني سميع – مركز أبو تيج.

9. مسجد: سيف الله خالد بن الوليد- بني رافع-مركز منفلوط.

10. مسجد: أبو بكر الصديق – بني عدي البحرية-مركز منفلوط.

11. مسجد: مهني غيث-عرب العمايم- مركز منفلوط.

12. مسجد: الأنوار المحمدية- عزبة الجيش –منقباد –أسيوط.

13. مسجد: بلال بن رباح-أسيوط الجديدة –مركز الفتح.





مسجدين بمديرية أوقاف دمياط





افتتح اللواء محمد رافت همام سكرتير عام محافظة دمياط،مسجد” النور ” بأرض حكيم – السنانية- كفر البطيخ مديرية أوقاف دمياط وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط تحت عنوان ” الحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا” كما تم افتتاح مسجد: آلاء الرحمن- السنانية- كفر البطيخ، ضمن خطة الإحلال والتجديد،بالإضافة إلى افتتاح مسجد الفتح – الشيخ درغام- دمياط بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم





(8) مساجدً بمديرية أوقاف كفر الشيخ





افتتحت مديرية أوقاف كفر الشيخ عدد (8) مساجد ضمن خطة الإحلال والتجديد، وقام الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني مدير الدعوة بافتتاح مسجد الشيخة صالحة بمطوبس، كما أناب قيادات الدعوة بالمديرية لافتتاح باقي المساجد وهي:

1. مسجد: الحفير – قرية 7- مركز الحامول.

2. مسجد:الرحمة زهران– الفتح- مطوبس.

3. مسجد:أحمد سلامة – قرية العباسية –مركز الرياض.

4.مسجد:فتح الله سيد أحمد-عزبة السقا-الرياض شرق.

5. مسجد:الدوار الكبير- عزبة الدوار تبع السحايت- الحامول.

6. مسجد:حسين وهبة راغب- قرية محي بك – دسوق.

7. مسجد:الرحمة- المرابعين- كفر الشيخ.



(11) مسجدًا بمديرية أوقاف البحيرة





افتتح اللواءهشام آمنة محافظ البحيرة مسجد التوبة بمدينة دمنهور، وقد ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة تحت عنوان ” الحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا والمساجد هي:

1) مسجد: الميهي- قرية الميهي – الدلنجات.

2) مسجد أم اللبن- قرية أم اللبن –أبو حمص.

3) مسجد: النور –قرية محلة كيل- أبو حمص.

4) مسجد: 46 أبيس- النورة- كفر الدوار.

5) مسجد: عمر بن الخطاب- بلقطر- أبو حمص.

6) مسجد: الروضة- البرنوجي-مركز دمنهور.

7) مسجد: عزبة جورج-عزبة جورج- نديبة مركز دمنهور.

8) مسجد: النور –بوالينو –دمنهور.

9) مسجد: عزبة السيد –عزبة السيد الشخيبي- كفر الدوار.

10) مسجد:التوبة – المعركة الرئيسية – مدينة بدر.







افتتح قيادات وزارة الأوقاف في محافظات الجمهورية ووكلاء الوزارة عدد من المساجد اليوم الجمعة، وذلك في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد المساحد وصيانتها.