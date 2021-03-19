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عاجل.. "فيس بوك" يتدارك الموقف سريعًا ويعلن عودة خدمات واتس آب وإنستجرام
الجمعة 19/مارس/2021 - 08:25 م
محمد عصام
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نداركت شركة فيس بوك أعطال تطبيقات واتس آب وإنستجرام وماسنجر سريعا؛ لتعود جميعهم للعمل من جديد بعد دقائق من توقفهم في عدد من البلدان حول العالم من ضمنها مصر.
وكان عدد من مستخدمين تطبيقات واتس اب وماسنجر و إنستجرام، رصدوا تعطل التطبيقات الثلاث، وعدم قدرتهم على استخدام الخدمات التي يوفرها.
ونجحت شركة فيس بوك الملكه لتلك التطبيقات، بعد دقائق بسيط من اكتشاف العطل من إصلاحه مباشرة ، ولكن لم توضح حتي الآن أسبابه.
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