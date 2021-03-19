أكدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، أنه على الرغم من عدم تواجد كريستيانو رونالدو وغاريث بيل في ريال مدريد، لكن لا يزال هناك لاعبون مثل سرجيو راموس ولوكا مودريتش وتوني كروس.



وجاء حديث المدرب الألماني للمرة الأولى بعد القرعة التي أوقعت "الريدز" في مواجهة ريال مدريد في ربع "التشامبيونز".



وقال كلوب لوسائل إعلام ليفربول "الأمر مثير. بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة، ولكن أشعر بحالة جيدة لان كل الفرق الأخرى قوية أيضاً".



وأضاف "فرصة اللعب أمامهم مرة أخرى أمر جيد بعد ليلة صعبة قبل عامين ونصف حين واجهناهم"، في إشارة إلى نهائي 2018 الذي خسره الفريق الإنجليزي.



وتابع "أعتقد أنها المرة الأولى التي أواجهم من دون كريستيانو ومن دون بيل، ولكن بالتأكيد لا زال هناك راموس وفاران وكروس ومورديتش وكاسيميرو وكارباخال وبنزيمة.. والكثير من اللاعبين الشباب أيضاً".



وتحدث أيضاً عن ملعب مباراة الذهاب واحتمال ألا يقام في مدريد كما حدث في مواجهة تشيلسي وأتلتيتكو مدريد، التي نقلت إلى بوخارست.



وقال "لا نعرف أين سنلعب، ولكن حسناً. لو كانت بودابست (حيث لعب ليفربول في ثمن النهائي)، فحسناً. اتمنى أن تكون مباراة العودة في آنفيلد، وهذا سيكون رائعاً".