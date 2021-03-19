Advertisements

نجم الأهلي السابق يقترب من البقاء مع الإسماعيلي

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أقترب حسين السيد الظهير الأيسر لفريق طلائع الجيش، المعار للإسماعيلي من الانتقال للدراويش بشكل نهائي.

ووفقاً لمصادر مقربة من  حسين السيد أن الأخير يفضل الاستمرار مع الإسماعيلي لأنه من الفرق الجماهيرية على عكس طلائع الجيش.

واستطالعت إدارة الدراويش موقف اللاعب  لمعرفة رأيه اللاعب في الفترة الماضية، بشأن شراء عقده بشكل نهائي، فرحب حسين السيد، في ظل تطور مستواه منذ إعارته للدراويش.

وتلقى اللاعب وعد بفتح باب المفاوضات مع إدارة طلائع الجيش في نهاية الموسم الجاري من أجل ضمه نهائيا.

أخبار تهمك

عاجل.. تعطل تطبيقات الواتس اب وإنستجرام وماسنجر في مصر

منذ ساعة

مين يشتري؟.. تحديد سعر بيع هالاند

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

تعليق غريب من كروس عن مواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من نجم الأهلي بعد استبعاده من قائمة المنتخب

منذ ساعتين و 22 دقيقة

جوارديولا يوجه رسالة خاصة إلى هالاند

منذ أقل من ساعة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ ساعة و 24 دقيقة

شاهد بالفيديو.. رد فعل ناري من صلاح على مواجهة راموس «حان وقت الانتقام»

منذ أقل من ساعتين

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مثير من كلوب عن مواجهة ريال مدريد

منذ 18 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

05:06 م

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

07:25 م

برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

08:14 م

شاهد بالفيديو.. رد فعل ناري من صلاح على مواجهة راموس «حان وقت الانتقام»

06:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار