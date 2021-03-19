نجم الأهلي السابق يقترب من البقاء مع الإسماعيلي

أقترب حسين السيد الظهير الأيسر لفريق طلائع الجيش، المعار للإسماعيلي من الانتقال للدراويش بشكل نهائي.





ووفقاً لمصادر مقربة من حسين السيد أن الأخير يفضل الاستمرار مع الإسماعيلي لأنه من الفرق الجماهيرية على عكس طلائع الجيش.





واستطالعت إدارة الدراويش موقف اللاعب لمعرفة رأيه اللاعب في الفترة الماضية، بشأن شراء عقده بشكل نهائي، فرحب حسين السيد، في ظل تطور مستواه منذ إعارته للدراويش.



