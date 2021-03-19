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الأهلي يُحدد موعد تجديد عقد "المايسترو"

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موعد تجديد عقد عمرو السولية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع المارد الأحمر.

وينتهي عقد السولية مع الأهلي بنهاية الموسم القادم صيف 2022.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن إدارة الكرة بالفريق الأحمر استقرت على موعد الإعلان عن تجديد عقد السولية، وذالك عقب مباراة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها التاسع من أبريل المقبل.

وأضاف، أن سبب تأخير الإعلان عن التجديد هو انضمام اللاعب لمعسكر المنتخب الوطني الأول لمواجهتي كينيا وجزر القمر، مؤكدا أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي أنهى الاتفاق مع السولية على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقد الأخير.


وحقق الأهلي الفوز على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

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