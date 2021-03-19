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مخطط فايز السراج لضرب استقرار ليبيا (فيديو)

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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بينما ترقب الليبيون بشغف انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بتنصيب السلطة الجديدة وبدء مرحلة التوافق لتطوى صفحة "حكومة الوفاق" لكن رئيسها فائز السراج يرفض مغادرة المشهد السياسي قبل أن يتخذ قرارا مثيرا للجدل.

حيث قرر السراج منح ما أسماه "ترقيات استثنائية" لـ19 من قيادات المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية ومن بين القادة الذين طالتهم الترقيات إبراهيم بيت المال قائد مليشيات متمركزة غربي سرت والذي صرح مرارا برفض مخرجات الحوار السياسي الليبي ولم يمتثل مع الباقين من آمري الميليشيات لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

وقرار السراج يهدف بالأساس لضرب مساعي توحيد المؤسسة العسكرية في ظل ترقية وتقديم قيادات محل جدل من قيادات المليشيات التي حاربت الجيش الوطني الليبي ليهدد بذلك كل جهود إحلال السلام في ليبيا

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مخطط فايز السراج لضرب ليبيا ليبيا فايز السراج

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