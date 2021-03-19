بنى سويف يستضيف شبان قنا في لقاء هام بالقسم الثاني





ترتيب المجموعة 1- الشرقية للدخان 39 نقطة 2- المنيا 32 نقطة 3- الألومنيوم 29 نقطة 4- بنى سويف 29 نقطة 5- ديروط 28 نقطة 6- الإعلاميين 26 نقطة 7- سوهاج 24 نقطة 8- الفيوم 21 نقطة 9- قنا 21 نقطة 10-شبان قنا 20 نقطة 11- البترول 18 نقطة 12- تليفونات 17 نقطة 13- شباب سمسطا 15 نقطة 14- كيما اسوان 14 نقطة 15- طهطا 12نقطة 16- أسمنت أسيوط 11 نقطة

يستضيف عصر السبت الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف نظيره شبان قنا وذلك فى إطار المباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الاسبوع الثامن عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف يدخل اللقاء تحت شعار لا بديل عن تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط لمواصلة العروض والنتائج المميزة خلال الفترة الماضية .واستعاد بنى سويف جهود جميع اللاعبين ويامل يوسف وجهازه المعاون فى تحقيق الانتصار الرابع على التوالى .فيما يسعى شبان قنا الجريح إلى تحقيق نتائج ايجايبية والعودة للانتصارات املا فى تحسين ترتيب الفريق .وكانت مباراة الدور الاول قد انتهت بفوز شبان قنا بملعبه بنتيجة 1/2 على بنى سويف حيث كان يتولى كمال الزينى القيادة الفنية لشبان قنا وايمن المزين القيامة الفنية ببنى سويف .ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا وسيد عامر وأحمد السادات وعبد الله امين مدربين ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي وأحمد ماهر وطه حسين ومحمد صلاح وعلى جاد جهاز ادارى ومحمد الحسينى منسقا إعلاميا .ويحتل بنى سويف المركز الثالث برصيد 29 نقطة فيما يحتل شبان قنا المركز العاشر برصيد 20 نقطة .