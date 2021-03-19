Advertisements

نانسي عجرم مطلوبة على جوجل بعد طرح كليب "أمي"

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:44 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
Advertisements

تصدرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم الطلب على محرك البحث الأشهر "جوجل"، عقب إعلانها طرح فيديو كليب بعنوان "أمي"، قبل احتفالات عيد الأم بأيام.

كليب نانسي عجرم

وتتمتع الفنانة الجميلة نانسي عجرم بضشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، نتيجة لصوتها المتفرد وأناقتها الكبيرة، وجمالها الطبيعي.

أغاني نانسي عجرم

وحققت نانسي عجرم شهرة كبيرة، من خلال طرع العديد من الأغاني والفيديو كليب باللهجة المصرية، إلى جانب غنائها لمصر في العديد من الحفلات.

كليب نانسي عجرم الجديد

وطرحت اللبنانية نانسي عجرم أحدث أعمالها الغنائية "أمي" على طريقة الفيديو كليب، والذي لاقى استحساناً كبيراً من قبل جمهورها المحب لفنها.

أعمال نانسي عجرم الغنائية

واعتادت النجمة نانسي عجرم تقديم الأغاني المرتبطة بالأحداث والمواقف حيث غنت لمصر في أكثر من موقف كما غنت للأطفال، وغنت لفريقي الأهلي والزمالك.

جرأة نانسي عجرم

ولاقت نانسي عجرم العديد من الانتقادات في بداية مسيرتها، وتعرف الجمهور المصري بها، والتي كان سببها الجرأة التي كانت تظهر خلالها في أعمالها.

نانسي عجرم "آه ونص"

ويعتبر فيديو كليب "آه ونص" هو أول الفديوهات التي نجحت نجاحاً كبيراً، ولكنها لم تسلم من الانتقادات بعد ظهورها وهي ترتدي ثياباً مكشوفاً ويظهر مفاتنها.

أغاني نانسي عجرم

وقدمت نانسي عجرم أغنية "أمي" بالتعاون مع المخرج سمير سرياني الذي نجح مرة ثانية مع نانسي بفكرة بسيطة، حيث تظهر مجموعة من الأمهات وهن يسترجعن أجمل اللحظات والذكريات مع أولادهن، ما يمس قلوب المشاهدين.

نانسي عجرم والملحن والموزع

وتعاونت النجمة المطربة اللبنانية نانسي عجرم في أغنيتها "أمي" مع الشاعر أميل فهد صاحب الكلمات، والملحن يحيي الحسن إلى جانب الموزع باسم رزق.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نانسي عجرم كليب نانسي عجرم الجديد المطربة نانسي عجرم الفنانة نانسي عجرم أغنية نانسي عجرم الجديدة أغنية نانسي عجرم

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق غريب من كروس عن مواجهة ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعطل تطبيقات الواتس اب وإنستجرام وماسنجر في مصر

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصريح مثير من كلوب عن مواجهة ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

جوارديولا يوجه رسالة خاصة إلى هالاند

منذ ساعة و 24 دقيقة

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد بالفيديو.. رد فعل ناري من صلاح على مواجهة راموس «حان وقت الانتقام»

منذ ساعتين و 27 دقيقة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من نجم الأهلي بعد استبعاده من قائمة المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ ساعتين

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا بالقاهرة.. غدًا

حسين الجيدة ينتهي من تسجيل أغنيته الرومانسية "كله بالحب يهون"

نانسي عجرم تستعد لحفل خاص بالقاهرة.. تعرف علي التفاصيل

نانسي عجرم تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها

نانسي عجرم تشارك مُحبيها بفيديو جديد برفقة ابنتها "ليا"

نانسي عجرم في "طريقي إلي الرياض" (صورة)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

05:06 م

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

07:25 م

برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

08:14 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار