نانسي عجرم مطلوبة على جوجل بعد طرح كليب "أمي"





تصدرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم الطلب على محرك البحث الأشهر "جوجل"، عقب إعلانها طرح فيديو كليب بعنوان "أمي"، قبل احتفالات عيد الأم بأيام.





كليب نانسي عجرم





وتتمتع الفنانة الجميلة نانسي عجرم بضشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، نتيجة لصوتها المتفرد وأناقتها الكبيرة، وجمالها الطبيعي.





أغاني نانسي عجرم





وحققت نانسي عجرم شهرة كبيرة، من خلال طرع العديد من الأغاني والفيديو كليب باللهجة المصرية، إلى جانب غنائها لمصر في العديد من الحفلات.





كليب نانسي عجرم الجديد





وطرحت اللبنانية نانسي عجرم أحدث أعمالها الغنائية "أمي" على طريقة الفيديو كليب، والذي لاقى استحساناً كبيراً من قبل جمهورها المحب لفنها.





أعمال نانسي عجرم الغنائية





واعتادت النجمة نانسي عجرم تقديم الأغاني المرتبطة بالأحداث والمواقف حيث غنت لمصر في أكثر من موقف كما غنت للأطفال، وغنت لفريقي الأهلي والزمالك.





جرأة نانسي عجرم





ولاقت نانسي عجرم العديد من الانتقادات في بداية مسيرتها، وتعرف الجمهور المصري بها، والتي كان سببها الجرأة التي كانت تظهر خلالها في أعمالها.





نانسي عجرم "آه ونص"





ويعتبر فيديو كليب "آه ونص" هو أول الفديوهات التي نجحت نجاحاً كبيراً، ولكنها لم تسلم من الانتقادات بعد ظهورها وهي ترتدي ثياباً مكشوفاً ويظهر مفاتنها.





أغاني نانسي عجرم





وقدمت نانسي عجرم أغنية "أمي" بالتعاون مع المخرج سمير سرياني الذي نجح مرة ثانية مع نانسي بفكرة بسيطة، حيث تظهر مجموعة من الأمهات وهن يسترجعن أجمل اللحظات والذكريات مع أولادهن، ما يمس قلوب المشاهدين.





نانسي عجرم والملحن والموزع





وتعاونت النجمة المطربة اللبنانية نانسي عجرم في أغنيتها "أمي" مع الشاعر أميل فهد صاحب الكلمات، والملحن يحيي الحسن إلى جانب الموزع باسم رزق.











