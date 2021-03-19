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إيناس عبد الدايم: فقدنا قامة ثقافية كبيرة برحيل المفكر شاكر عبد الحميد

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المفكر المكبير شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، مشيرة إلى أنه كان قامة إنسانية كبيرة جدا، وكان بمثابة المعلم والصديق والأخ والأب.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنها تعزي كل الوسط الثقافي في وفاة شاكر عبد الحميد، لافتة إلى أنه ترك بصمة في مجال النقد الأدبي، ودرس على يده أجيال بارزة جدا جدا، واثر فيهم كثيرا وأعماله الثقافة مراجع لجميع المثقفين والأدباء.

وأضافت "إيناس"، أنها تولت رئاسة دار الأوبرا خلال وجوده في وزارة الثقافة عام 2011، متابعة: "فقدنا قامة ثقافية كبيرة برحيل المفكر الكبير شاكر عبد الحميد".‎

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