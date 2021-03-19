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إيناس عبد الدايم: فقدنا قامة ثقافية كبيرة برحيل المفكر شاكر عبد الحميد
الجمعة 19/مارس/2021 - 08:50 م
داليا الحسين
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نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المفكر المكبير شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، مشيرة إلى أنه كان قامة إنسانية كبيرة جدا، وكان بمثابة المعلم والصديق والأخ والأب.
وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنها تعزي كل الوسط الثقافي في وفاة شاكر عبد الحميد، لافتة إلى أنه ترك بصمة في مجال النقد الأدبي، ودرس على يده أجيال بارزة جدا جدا، واثر فيهم كثيرا وأعماله الثقافة مراجع لجميع المثقفين والأدباء.
وأضافت "إيناس"، أنها تولت رئاسة دار الأوبرا خلال وجوده في وزارة الثقافة عام 2011، متابعة: "فقدنا قامة ثقافية كبيرة برحيل المفكر الكبير شاكر عبد الحميد".
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