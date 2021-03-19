وزير قطاع الأعمال: زيادة إنتاج الغزل والنسيج 188 ألف طن سنويا بعد التطوير



قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه يتم إنتاج 22 ألف طن من الغزول في شركات الغزل والنسيج الـ22، خلال السنة، وسيتم زيادة الإنتاج لـ188 ألف طن بعد عملية التطوير الجارية.



وأضاف توفيق، خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أنه لدينا خطط متكاملة لتطوير 70 شركة، موضحا أنه حين تولى وزارة قطاع الأعمال، كان هناك 120 شركة تابعة للوزارة.



وتابع وزير قطاع الأعمال، أنه من بين الـ120 شركة، شركتان تم أغلاقهما وهما الحديد والصلب والقومية للأسمنت، والـ118 شركة الأخرى في طريقها لتكون 81 شركة عن طريق الدمج، ويوجد خطة تطوير لـ70 شركة منهم.





