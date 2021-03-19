وزير قطاع الأعمال: زيادة إنتاج الغزل والنسيج 188 ألف طن سنويا بعد التطوير

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وزير قطاع الأعمال: زيادة إنتاج الغزل والنسيج 188 ألف طن سنويا بعد التطوير
الجمعة 19/مارس/2021 - 08:56 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه يتم إنتاج 22 ألف طن من الغزول في شركات الغزل والنسيج الـ22، خلال السنة، وسيتم زيادة الإنتاج لـ188 ألف طن بعد عملية التطوير الجارية.
وأضاف توفيق، خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أنه لدينا خطط متكاملة لتطوير 70 شركة، موضحا أنه حين تولى وزارة قطاع الأعمال، كان هناك 120 شركة تابعة للوزارة.
وتابع وزير قطاع الأعمال، أنه من بين الـ120 شركة، شركتان تم أغلاقهما وهما الحديد والصلب والقومية للأسمنت، والـ118 شركة الأخرى في طريقها لتكون 81 شركة عن طريق الدمج، ويوجد خطة تطوير لـ70 شركة منهم.
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