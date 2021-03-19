Advertisements

وزير قطاع الأعمال: زيادة إنتاج الغزل والنسيج 188 ألف طن سنويا بعد التطوير

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه يتم إنتاج 22 ألف طن من الغزول في شركات الغزل والنسيج الـ22، خلال السنة، وسيتم زيادة الإنتاج لـ188 ألف طن بعد عملية التطوير الجارية.

وأضاف توفيق، خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أنه لدينا خطط متكاملة لتطوير 70 شركة، موضحا أنه حين تولى وزارة قطاع الأعمال، كان هناك 120 شركة تابعة للوزارة.

وتابع وزير قطاع الأعمال، أنه من بين الـ120 شركة، شركتان تم أغلاقهما وهما الحديد والصلب والقومية للأسمنت، والـ118 شركة الأخرى في طريقها لتكون 81 شركة عن طريق الدمج، ويوجد خطة تطوير لـ70 شركة منهم.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير قطاع الاعمال تطوير الغزل والنسيج الغزل والنسيج

أخبار تهمك

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا يوجه رسالة خاصة إلى هالاند

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعطل تطبيقات الواتس اب وإنستجرام وماسنجر في مصر

منذ أقل من ساعتين

تعليق غريب من كروس عن مواجهة ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد بالفيديو.. رد فعل ناري من صلاح على مواجهة راموس «حان وقت الانتقام»

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ ساعتين

تصريح مثير من كلوب عن مواجهة ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من نجم الأهلي بعد استبعاده من قائمة المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل برنامج الحكومة لربح 95 مليار جنيه من شركات قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال: تغيير ملامح صناعة الغزل والنسيج خلال 3سنوات

وزير قطاع الأعمال: مصنع النصر للسيارات قادر على إنتاج من 50 إلى 60 سيارة سنويا

هشام توفيق: 5 آلاف جنيه متوسط أجور العاملين بشركات قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

05:06 م

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

07:25 م

برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

08:14 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار