مواجهات قوية للدخان وديروط وبنى سويف واسمنت اسيوط في مجموعة الصعيد









تنطلق في الثالثة من عصر السبت منافسات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.



1- الإعلاميين مع الدخان



يشهد ملعب نادي الإعلاميين مواجهة نارية تجمع فريق الإعلاميين صاحب المركز السادس بقيادة ياسر الكنانى برصيد 26 نقطة مع فريق الشرقية للدخان متصدر المجموعة بقيادة علاء ابراهيم برصيد 39 نقطة.



وشهدت الجولة الأولى فوز فريق الشرقية للدخان بهدف دون رد.



2- طهطا مع المنيا



يستضيف فريق طهطا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة ضياء الزعيم برصيد 12 نقطة فريق المنيا وصيف المجموعة بقيادة شديد قناوي برصيد 32 نقطة.



وشهدت الجولة الأولى فوز فريق المنيا بثلاثية مقابل هدف.



3- ديروط مع الألومنيوم





يلتقي فريق ديروط صاحب المركز الخامس بقيادة حربى توفيق المدرب العام بعد استقالة محمد صديق برصيد 28 نقطة مع فريق الألومنيوم صاحب المركز الثالث بقيادة سعيد ابراهيم برصيد29 نقطة.



وشهدت الجولة الأولى فوز فريق الألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



4- بنى سويف مع شبان قنا



يصطدم فريق بنى سويف صاحب المركز الرابع بقيادة محمد يوسف برصيد 29 نقطة بفريق شبان قنا صاحب المركز العاشر بقيادة محمد عيسى برصيد 20 نقطة.



وشهدت الجولة الأولى فوز فريق شبان قنا بهدفين مقابل هدف.



5- بترول أسيوط مع سوهاج



على ملعب نادي بترول أسيوط، يواجه فريق بترول أسيوط صاحب المركز الحادي عشر بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 18 نقطة فريق سوهاج صاحب المركز السابع بقيادة أحمد خلف بيبو برصيد 24 نقطة.



حقق فريق البترول الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.



6- قنا مع أسمنت أسيوط



يلعب فريق قنا صاحب المركز التاسع بقيادة عبد الرحيم همام برصيد 21 نقطة مع فريق أسمنت أسيوط متذيل المجموعة بقيادة

هيسم صالح برصيد 11 نقطة.



حقق فريق قنا الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



7- كيم مع التليفونات



يحل فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد جمال برصيد 17 نقطة ضيفاً على فريق كيما اسوان صاحب المركز الرابع عشر بقيادة زيزو حسمت برصيد14 نقطة.



وشهدت الجولة الأولى فوز فريق تليفونات بني سويف بهدفين نظيفين.



8- الفيوم مع شباب سمسطا





يحل فريق شباب سمسطا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد15 نقطة ضيفاً على فريق الفيوم صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد بكرى برصبد 21 نقطة.



وكان فريق سمسطا حقق الفوز بهدف دون رد.



ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 39 نقطة

2- المنيا 32 نقطة

3- الألومنيوم 29 نقطة

4- بنى سويف 29 نقطة

5- ديروط 28 نقطة

6- الإعلاميين 26 نقطة

7- سوهاج 24 نقطة

8- الفيوم 21 نقطة

9- قنا 21 نقطة

10-شبان قنا 20 نقطة

11- البترول 18 نقطة

12- تليفونات 17 نقطة

13- شباب سمسطا 15 نقطة

14- كيما اسوان 14 نقطة

15- طهطا 12نقطة

16- أسمنت أسيوط 11 نقطة