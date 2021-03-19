نوير يعلق على مواجهة باريس سان جيرمان





قال مانويل نوير، حارس فريق بايرن ميونخ، أن مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي الشامبيوزليج لن تكون سهلة وسيفوز الأجهز يوم اللقاء.





وأضاف القائد البافاري خلال مقابله صحفية مع الموقع الرسمي لبطل ألمانيا :" باريس سان جيرمان فريق رائع وحققنا الفوز عليهم بصعوبة في نهائي لشبونة".





وكانت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا قد أوقعت حامل اللقب بايرن ميونخ مع وصيفه في الموسم الماضي ليكون نهائي مبكر.





ويقدم الفريقان مستويات رائعة في البطولات المحلية والمستوى القاري، ويأمل فريق باريس سان جيرمان في استمرار الدافعة المعنوية التي حصل عليها بعد التغلب على برشلونة.



