Advertisements

نوير يعلق على مواجهة باريس سان جيرمان

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
محمد الهليس
Advertisements

قال مانويل نوير، حارس فريق بايرن ميونخ، أن مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي الشامبيوزليج لن تكون سهلة وسيفوز الأجهز يوم اللقاء.

وأضاف القائد البافاري خلال مقابله صحفية مع الموقع الرسمي لبطل ألمانيا :" باريس سان جيرمان فريق رائع وحققنا الفوز عليهم بصعوبة في نهائي لشبونة".

وكانت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا قد أوقعت حامل اللقب بايرن ميونخ مع وصيفه في الموسم الماضي ليكون نهائي مبكر.

ويقدم الفريقان مستويات رائعة في البطولات المحلية والمستوى القاري، ويأمل فريق باريس سان جيرمان في استمرار الدافعة المعنوية التي حصل عليها بعد التغلب على برشلونة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نوير ‏بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

باريس سان جيرمان يمنح مبابي الفرصة الأخيرة!

منذ ثلث ساعة

برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

شاهد بالفيديو.. رد فعل ناري من صلاح على مواجهة راموس «حان وقت الانتقام»

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تعليق غريب من كروس عن مواجهة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مثير من كلوب عن مواجهة ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ ساعتين

عاجل.. تعطل تطبيقات الواتس اب وإنستجرام وماسنجر في مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

جوارديولا يوجه رسالة خاصة إلى هالاند

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول تعليق من نجم الأهلي بعد استبعاده من قائمة المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ في مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ في مواجهة ليون بدوري أبطال أوروبا

أخطبوط البايرن: ليون كان منافساً شرساً.. ونحلم بلقب دوري الأبطال

أوليفر كان يطلق تصريح مثير في حق بايرن ميونيخ

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ في مواجهة باريس بدوري أبطال أوروبا

جنابري يقود التشكيل المثالي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

05:06 م

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

07:25 م

برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

08:14 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار