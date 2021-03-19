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مصطفى بكري: نشاط مهم وملحوظ لوزيرة الثقافة بالصعيد

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك نشاطًا مهمًا وملحوظًا لوزارة الثقافة بالصعيد، مشيرًا إلى أن إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وأشرف الداودي محافظ قنا، أطلقا هذا الأسبوع، عروض مسرح المواجهة والتجوال في محافظة قنا، التي تعد السادسة ضمن الخطة التي تستهدف خلالها الوزارة تقديم العروض في 14 محافظة حتي يونيو المقبل.

وتابع خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزيرة شهدت العرض المسرحى ولاد البلد بقرية المراشدة بمركز الوقف بحضور الفنان خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وأحمد عواد، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والقيادات الشعبية والتنفذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين.

وأوضح بكري أن وزيرة الثقافة تابعت انتقال عروض مسرح المواجهة والتجوال إلى محافظة أسيوط، وافتتحت الوزيرة ومحافظ قنا معرضا تشكيليا للفنانة منال أبو الحسن من فتيات المحافظة ويضم 60 عملًا متنوعًا.

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