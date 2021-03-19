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تعليق فكاهي من مصطفى شعبان على عطل مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 19/مارس/2021 - 09:34 م
مي مرسي
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سخر الفنان مصطفى شعبان من العطل الذي حدث منذ قليل في مواقع التواصل الاجتماعي بأكملها حيث توقفت لعدد من الدقائق وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وشارك "شعبان" صورة من أحد أعماله ساخرا قائلا "لما تعرف ان الواتس والمسنجر مش شغالين وانت آخر رسالة جاتلك من خمس سنين".
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت لعطل مفاجئ ومن هذه المواقع "انستجرام" و"مسنجر" و"فيس بوك" و" واتساب".
وشارك "شعبان" صورة من أحد أعماله ساخرا قائلا "لما تعرف ان الواتس والمسنجر مش شغالين وانت آخر رسالة جاتلك من خمس سنين".
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت لعطل مفاجئ ومن هذه المواقع "انستجرام" و"مسنجر" و"فيس بوك" و" واتساب".
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