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موسيماني يرفض التعجل في عودة نجم الأهلي

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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رفض المدرب الجنوب إفريقي ببتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العجلة في تجهيز كريم نيدفيد، من أجل عودته للمشاركة في تدريبات المارد الأحمر.

عودة كريم نيدفيد لتدريبات الأهلي 

وطلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من الجهاز الطبي بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، منح كريم نيدفيد فترة أطول من أجل عودته مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية.

وشدد المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على التأني في تجهيز الاعب، وذلك حتى لا تتكرر إصابته لاسيما وأنه يغيب عن المشاركه مع القلعة الحمراء منذ أكثر من عامين.

وتعافي نيدفيد من إصابة رشح الركبة وبدأ في أداء برنامجه التأهيلي مرة أخرى، لكن لم يتم تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية الخاصة بالفريق حتى الآن.

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