باريس سان جيرمان يمنح مبابي الفرصة الأخيرة!

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي بدأ بالفعل يفقد صبره بشأن تجديد عقد نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي الذي ينتهي عقده في صيف 2022.





وأكدت فضائية كواترو الإسبانية أن باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض أخير إلى مبابي بقيمة 30 مليون يورو سنوياً من أجل تجديد عقده.





وأفادت الفضائية الإسبانية بأن النادي الفرنسي لا ينوي زيادة العرض المقدم لمبابي وسيبقى نيمار النجم الأول الذي يصل راتبه إلى 36 مليون يورو وسيرتفع في الأسابيع المقبلة بعرض تجديد جديد.





وأشارت الفضائية الإسبانية إلى أن مبابي رفض ما يصل إلى ثلاثة عروض لتجديد عقده في الشهور الأخيرة وترى إدارة باريس سان جيرمان أن النجم الفرنسي يفكر بجدية في الإنتقال إلى ريال لمدريد الإسباني.





وألمحت الفضائية الإسبانية أن ريال مدريد لا يزال يضع مبابي كهدف رئيسي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ولكن الملكي سيبلغ المقربين من مبابي بأن الوضع الإقتصادي لريال مدريد ليس جيداً في ظل أزمة الإقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.



