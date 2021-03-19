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وزير قطاع الأعمال: انخفاض عدد الشركات إلى 81 شركة فقط

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم حاليا تطوير 70 شركة، لافتا أن إجمالي الشركات البالغة 120 شركة لم يتم غلق سوى 2 شركات فقط هم الحديد والصلب والقومية للأسمنت، لافتا أنه جرى دمج عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال ليصبح عددها 81 شركة بدلًا من 118،

وأضاف توفيق، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "مش بدوس زر يحصل التغيير، لافتا أن الإصلاح يأتي عن طريق مرحل عدة منها تغيير فكر الإدارات، مشيرا إلى أنه تم تغيير الإدارات التنفيذية لعدد 55 شركة من الـ81.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، أنه يتم تقييم الإدارات التنفيذية في جميع الشركات، مشيرا إلى أنه تمت تسوية مديونيات قيمتها 40 مليار جنيه على الشركات عن طريق استبدال أراضى غير مستغلة بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكني وتجاري ما ضاعف من قيمتها 4 مرات.

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