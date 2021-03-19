وزير قطاع الأعمال: انخفاض عدد الشركات إلى 81 شركة فقط

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وزير قطاع الأعمال: انخفاض عدد الشركات إلى 81 شركة فقط
الجمعة 19/مارس/2021 - 09:08 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم حاليا تطوير 70 شركة، لافتا أن إجمالي الشركات البالغة 120 شركة لم يتم غلق سوى 2 شركات فقط هم الحديد والصلب والقومية للأسمنت، لافتا أنه جرى دمج عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال ليصبح عددها 81 شركة بدلًا من 118،
وأضاف توفيق، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "مش بدوس زر يحصل التغيير، لافتا أن الإصلاح يأتي عن طريق مرحل عدة منها تغيير فكر الإدارات، مشيرا إلى أنه تم تغيير الإدارات التنفيذية لعدد 55 شركة من الـ81.
وتابع وزير قطاع الأعمال العام، أنه يتم تقييم الإدارات التنفيذية في جميع الشركات، مشيرا إلى أنه تمت تسوية مديونيات قيمتها 40 مليار جنيه على الشركات عن طريق استبدال أراضى غير مستغلة بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكني وتجاري ما ضاعف من قيمتها 4 مرات.
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