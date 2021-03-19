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عائشة بن أحمد توجه رسالة عن الحب بإطلالة كاجوال

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة عائشة بن أحمد صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت "بن أحمد" بإطلالة كاجوال وكتبت تعليقا قائله: "عش الحب في حياتك في كل دقيقة".




وتشارك عائشة بن أحمد في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجي، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وكان تم اختيار اسم تقاطع طرق كإسم مبدأي للمسلسل إلا أنه تم تغييره ليصبح "لعبة نيوتن".

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