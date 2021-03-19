حسام الخولي: مصر شهدت تطورات كبيرة وسريعة في 6 سنوات الأخيرة

قال النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقل وطن، إن مصر شهدت تطورات كبيرة وسريعة في السنوات الـ 6 الأخيرة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل من يسير على أرض مصر لا يصدق كم الإنجازات التي تم تحقيقها.



ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة نقلة كبيرة حصل عليها تكتل وانتقادات كثيرة ولم يتم الرد عليها لأن الحكومة المصرية والرئيس السيسي لا يتحدثون عن شئ إلا إذا كان إعدادها في مراحلها الأخيرة.



وأكمل النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقل وطن، أن العاصمة الجديدة مدينة متكاملة لكثافة كبيرة، وبها وسائل الراحة والاستدامة لجميع المنقولين إليها، مشيرا إلى أن التطور السياسي الحادث في العام الأخير سريع جدًا.

