استمرار انكماش الاقتصاد الروسي في فبراير الماضي

قالت وزارة الاقتصاد الروسية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 2.8 %على أساس سنوي في فبراير ، وذلك مقارنة مع تباطؤ 2.2 بالمئة على أساس سنوي في الشهر السابق.

كان البنك المركزي الروسي قال يوم الجمعة لدى رفعه لأسعار الفائدة إن اقتصاد البلاد الشديد الاعتماد على النفط، والذي انكمش 3.1 بالمئة وهو أكبر انكماش في 11 عاما، سيتعافى إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية العام الجاري.