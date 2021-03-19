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هاني رسلان: إثيوبيا ستكون متضررة في حال استمرار تعنتها بشأن سد النهضة

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لشئون السودان، إن إعلان أثيوبيا أنها ستبدأ المرحلة الثانية من ملىء سد النهضة في موعدها هو نوع من التعنت يصل إلى درجة الحماقة.

وأشار "رسلان"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أثيوبيا تعاني معاناة داخلية غير عادية، واقتصادها مرهق للغاية، ومع ذلك تصر وبدون مبرر عقلاني على إلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان.

وأضاف أن الإصرار إلى دفع المنطقة إلى حالة من الصراع سيكون مكلف للجميع، وأثيوبيا سوف تدفع ثمن غالي لذلك، معتبرا أن تصرفات أثيوبيا غير موضوعية، منوها بأن أثيوبيا ستكون على رأس المتضررين في حال استمرار تعنتها.

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