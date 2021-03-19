بـ"20 ألف لتر سولار".. سقوط عصابة سرقة المواد البترولية بالصف

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية، بمركز الصف، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات وتحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف برئاسة الرائد محمد العشري رئيس مباحث المركز، مفادها قيام 5 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة المركز "أحدهم خفير بأحد خطوط أنابيب البترول"، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس غير مشروعة بخطوط الأنابيب، بقصد بيعها بالسوق السوداء وقيامهم بتركيب محبس "مُحدد" على خط أنابيب يمر بمصنع مهجور كائن بمنطقة عرب أبو ساعد بدائرة المركز "نطاق خفرة أحد المتهمين" حيث أمكن تحديده والتحفظ عليه داخل حفرة بعمق متر مغطاه.



عقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تمكنت القوات برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة، من ضبط 3 من المتهمين، وضبط سيارتين أحدهما مُحملة بتنك بداخله 20 ألف لتر مواد بترولية "سولار" ملك أحدهما، والسيارة الأخرى تحمل لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الهاربان وقيامهم باستخدام السيارتان المضبوطتان عن طريق محابس غير مشروعة بنطاق خفرة المتهم "الخفير" بقصد بيعها فى السوق السوداء.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.