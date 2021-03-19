وزير قطاع الأعمال: نتفاوض مع الكهرباء والبترول لإنهاء المديونات المتراكمة

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم استغلال 108 قطعة من الأراضي غير المستغلة تضاعفت قيمتها بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكني وتجاري في سدادا مديونيات بعض الشركات، مشيرًا إلى أنه تم تغيير نشاط 20 مليون متر مربع آخرين لطرحها فى سبيل تطوير الشركات.



وأضاف توفيق، خلال حواره في برنامج "خط أحمر"،، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أنه تم تسوية نحو 7 مليارات جنيه مع مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى 33 مليار جنيه تم تسويتها مع بنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية ووزارتي البترول والكهرباء.



وتابع وزير قطاع الأعمال العام،: "تفاوضت مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول لإنهاء ديون بعض الشركات".

