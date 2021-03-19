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ليس ميسي.. هل ينجح لابورتا في تجديد عقد هذا اللاعب مع برشلونة؟

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن  نجم برشلونة الإسباني يقدم أفضل آداء له منذ انضمامه إلى البرسا قبل 3 سنوات ونصف بعد أن كان برشلونة يفكر بشكل جدي في بيعه.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أنه كانت هناك شكوك حول ثقة رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة في الفرنسي عثمام ديمبيلي بداية الموسم  لكن النجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما أظهر بعد ذلك تحسن كبير بدنياً وذهنياً وفنياً.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مكان ديمبيلي أصبح ثابت في التشكيلة الأساسية وله القدرة على المشاركة باستمرار دون الخوف من إمكانية مواجهة مشاكل عضلية، وإصابات قوية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نتيجة لذلك تم استدعاء ديمبيلي إلى المنتخب الفرنسي بعد غياب طويل، حيث تواجد في القائمة التي أعلن عنها ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي يوم أمس.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هذا هو الوقت المثالي حتى يقوم برشلونة بتجديد عقده مع ديمبيلي الذي ينتهي عقده في صيف 2022.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ديمبيلي خاض حتى مع برشلونة حتى الآن 108 مباريات وتمكن من تسجيل 27 هدفا وصنع 20 تمريرة حاسمة وكان من الممكن أن تقوم أرقامه أفضل بكثير لولا الإصابات الطويلة.

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