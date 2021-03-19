بعد إعلان على فيسبوك.. ضبط منتج سينمائي ومنتحل صفة صحفي بالطالبية

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على منتج سينمائي ومنتحل صفة صحفي بمنطقة الطالبية غربي محافظة الجيزة.



أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص بالترويج لإحدى المؤسسات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والإعلان عن دورات تدريبية فى مجال الصحافة والإعلام والطباعة والنشر، والإعلان عن إمكانية تغيير المهنة فى بطاقة الرقم القومى للمتدربين.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المسئول عن المؤسسة المشار إليها (أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم" – مقيم بالجيزة)، وتبين اتخاذه المؤسسة المشار إليها والكائنة بمنطقة الطالبية بالجيزة وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين، والحصول منهم على مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهم المذكور وبرفقته (أحد الأشخاص "رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإنتاج السينمائى والاستثمار" - مقيم بالجيزة وبحوزته سلاح نارى "بدون ترخيص" وعدد 3 خزنه بداخلهم 11 طلقة من ذات العيار)، وضبط بالمقر المشار إليه (استمارات - أكلاشيهات - دفاتر تحصيل رسوم – مبلغ مالى) وبمواجهة المتهمان اعترفا بإدارة المقر بدون تراخيص وأقر الثانى بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع.