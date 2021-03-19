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كارتيرون يطرد نجم الزمالك

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل نجم  الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب كارتيرون رحيل محمد عواد عن صفوف الزمالك، فى ظل صعوبة حصوله على الفرصة فى ظل المنافسة القوية بين محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش.

وابتعد محمد عواد عن المشاركة منذ فترة طويلة مع الزمالك، رغم القيمة المالية الضخمة التي تعاقد تعاقد بها مع القلعة البيضاء في عهد المجلس السابق.

وتواصل كارتيرون خلال الساعات القليلة الماضية، مع الإدارة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وطلب عدم الابقاء على عواد ومنحه فرصة الرحيل للعب سواء على سبيل الإعارة أو بيعه بشكل نهائي.

وكان الزمالك قد خسر أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما في القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتأزم موقف القلعة البيضاء في الصعود للدور المقبل من المسابقة القارية.


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