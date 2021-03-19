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ريال مدريد يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة سيلتا فيجو

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
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تعرض ريال مدريد لضربة قوية قبل مواجهة سيلتا فيجو، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يكمل مدافع ريال مدريد، سرجيو راموس، تدريب الفريق اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة سيلتا فيغو غداً وبالتالي خرج من قائمة المباراة والتي شهدت عودة البرازيلي مارسيلو.



وبهذا لن يحظ المدرب زين الدين زيدان بخدمات قائد الفريق بعد أن شارك خلال آخر مواجهتين أمام كل من إلتشي في الليغا وأتالانتا بدوري الأبطال، والذي لم يكملها حتى النهاية بسبب تعافيه مؤخراً من إصابة في الركبة.



ويعد راموس هو أبرز الغائبين عن الفريق "الملكي" بسبب الإصابة بجانب كل من داني كارباخال وألبارو أودريوزولا وإدين هازارد وماريانو دياز.



ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الثالث في ترتيب "الليغا" بفارق نقطيتن خلف برشلونة وست نقاط عن أتلتيكو المتصدر.

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