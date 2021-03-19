Advertisements

أفشة يواصل السيطرة على جائزة الأفضل في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
حقق اللاعب محمد مجدي "أفشة"، نجم الأهلي المصري، إنجاز جديد بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة  من دوري أبطال إفريقيا،. للمرة الثانية على التوالي بعدما قاد القلعة الحمراء للفوز على فيتا كلوب الكونغولي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه على "تويتر"، عن فوز  أفشة بالجائزة متفوقاً على حمدو الهوني نجم الترجي التونسي، وأونيانجو حارس مرمى صن داونز، وميكسيوني لاعب سيمبا التنزاني. 

يذكر أن أفشة قد توج  بالجائزة  في الجولة الثالثة أيضا، بفضل مستواه المميز مع القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة، والتي بدأها بقيادة فريقه للتويج بدوري الأبطال النسخة الماضية على حساب الزمالك.


وحقق المارد الأحمر فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه فيتا كلوب، بنتيجة (3-0)، على ملعب "الشهداء" بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا الاهلي افري أفشة

أخبار تهمك

برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يرفض التعجل في عودة نجم الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ حوالي 7 ساعات

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

ليس ميسي.. هل ينجح لابورتا في تجديد عقد هذا اللاعب مع برشلونة؟

منذ أقل من ساعة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق غريب من كروس عن مواجهة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة سيلتا فيجو

منذ أقل من ساعة

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد بالفيديو.. رد فعل ناري من صلاح على مواجهة راموس «حان وقت الانتقام»

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مجموعة الأهلي.. موعد مباراة فيتا كلوب وسيمبا التنزاتي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تدريبات منفردة لنجم الأهلي وشكوك حول مشاركته أمام فيتا كلوب

6 مكاسب حققها الأهلي بعد تخطي عقبة فيتا كلوب

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يتخلص من 3 عُقد ويحقق رقمًا خاصًا بعد فوزه على فيتا كلوب

بعثة الأهلي تصل مطار ندجيلي استعدادا للعودة إلى القاهرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

09:32 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

07:10 م

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

05:06 م

ريال مدريد يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة سيلتا فيجو

09:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار