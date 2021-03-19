أفشة يواصل السيطرة على جائزة الأفضل في دوري أبطال أفريقيا

حقق اللاعب محمد مجدي "أفشة"، نجم الأهلي المصري، إنجاز جديد بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا،. للمرة الثانية على التوالي بعدما قاد القلعة الحمراء للفوز على فيتا كلوب الكونغولي.





وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه على "تويتر"، عن فوز أفشة بالجائزة متفوقاً على حمدو الهوني نجم الترجي التونسي، وأونيانجو حارس مرمى صن داونز، وميكسيوني لاعب سيمبا التنزاني.





يذكر أن أفشة قد توج بالجائزة في الجولة الثالثة أيضا، بفضل مستواه المميز مع القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة، والتي بدأها بقيادة فريقه للتويج بدوري الأبطال النسخة الماضية على حساب الزمالك.







