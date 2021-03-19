Advertisements

السجيني: ليس للحكومة صلاحية في مد موعد التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 31 مارس الحالي هو الموعد النهائي الذي حدد للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه ليس للحكومة أي صلاحية لمده مرة أخرى حتى إذا أرادت ذلك؛ لأنه تم تحديده وفقًا للقانون.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الحكومة قدمت للبرلمان مقترحات خاصة باشتراطات البناء في المدن فقط.

وأشار إلى أن من صلاحيات الحكومة إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة باشتراطات البناء في حدود القانون، موضحًا أن اشتراطات البناء الجديدة سيتم إقرارها لحين ضبط منظومة البناء.

أخبار تهمك

برشلونة يقدم صفقة القناص على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ليس ميسي.. هل ينجح لابورتا في تجديد عقد هذا اللاعب مع برشلونة؟

منذ أقل من ساعة

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق غريب من كروس عن مواجهة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ حوالي 7 ساعات

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة سيلتا فيجو

منذ ساعة الا ربع

شاهد بالفيديو.. رد فعل ناري من صلاح على مواجهة راموس «حان وقت الانتقام»

منذ حوالي 3 ساعات

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

موسيماني يرفض التعجل في عودة نجم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ ساعتين و 55 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

09:32 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

07:10 م

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

05:06 م

ريال مدريد يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة سيلتا فيجو

09:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار