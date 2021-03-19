وزير قطاع الأعمال: سداد مديونيات بقيمة 35 على عمرو أفندي

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الحكومة ساهمت في إصدار قانون يتيح للوزارة التفاوض مع المؤسسات والجهات التي يوجد عليها خلافات.



وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم الانتهاء من الموضوعات أو الملفات العالقة، مثل مؤسسة التمويل الدولية "IFC" والتي كانت دائنة لـ"عمر أفندي" بـ35 مليون دولار، وكذلك شركة طنطا للكتان.



وتابع توفيق، أنه من بين الشركات التي تم الانتهاء من أزمتها شركة إعمار، والتي تم توقف مشروعها "أب تاون كايرو"، وتوقفوا عن العمل لفترة 6 أو 7 سنوات، وتم حل المشكلة وتسوية الأمر.



وأردف: "جرى تسوية مشكلة شركة النيل لحليج الأقطان، وتسوية أوضاع 20 ألف مستثمر في الشركة، مضيفا: "حل مشكلة النيل للأقطان رفع حجم التدوال اليومي في البورصة من 400 مليون جنيه لأكثر من مليار جنيه.





